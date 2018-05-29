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Marriott'ta yılın genel müdürü Türkiye'den

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Sheraton Ankara Oteli Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Marriott International tarafından "Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü" seçilen ilk Türk oldu

Sheraton Ankara Oteli Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Marriott International tarafından "Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü" seçildi. Köseoğlu, bu unvanı alan ilk Türk oldu.

Otelden yapılan açıklamada, hem yönetimsel hem rakamsal kriterler göz önüne alınarak tek bir yöneticiye verilen ödüle Köseoğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.

Nurol Holding'e ait Sheraton Ankara Oteli'nin, Köseoğlu'nun yönetiminde geçen yılı, son 10 yılın en iyi performansıyla kapattığı vurgulanan açıklamada, "Bu sonuç Marriott International tarafından da çok onurlu bir ödülle taçlandırıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marriott International Doğu Avrupa Bölge Başkanı Pankaj Birla da Köseoğlu'nun işe satışlara odaklanarak başladığını, müşterilerle ve iş ortaklarıyla iyi bağlantılar kurarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Birla, Köseoğlu'nun mülk sahipleriyle açık ve dürüst bir ilişki geliştirerek bütün zorlukların üstesinden geldiğini ve başarıyı yakaladığını kaydederek, "Sheraton Ankara Oteli, Köseoğlu'nun liderliği altında 2017'de son 10 yılın en iyi yılını geçirdi. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca otel, pazar payının alt kısmında yer almasına rağmen 2017 yılını ikinci sırada bitirdi." ifadesini kullandı.

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