Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayında lider sektörümüz 2,9 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörü, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen, mart ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek 4,5 yılda siyasi istikrardan güç alarak, Türkiye ekonomisinde ikinci ve üçüncü nesil reformlara ve ülkenin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlara odaklanacaklarını söyledi.

Türkiye'nin küresel rekabetteki iddiasını perçinleyecek, yeni model ve politikalara imkan sağlanacak yeni bir döneme gireceklerini anlatan Gülle, ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle Türkiye'nin refahı, büyümesi ve istihdamı adına, rekorları aynı azimle sürdüreceklerini ifade etti.

Gülle, mart ayı ihracatının, özel ticaret sistemine göre 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu dile getirerek, "Genel ticaret sistemine göre ise 16 milyar 334 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Bildiğiniz gibi, geçen sene mart ayı tüm zamanların en başarılı mart ayı olmuştu. Küresel ticaretteki bunca zorluğa rağmen, ocak ve şubat aylarındaki yeni rekorlar sonrasında, mart ayı ihracatımızın performansını da korumayı başardık." diye konuştu.