Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 830 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 681 milyon 910 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,5 ile savunma ve havacılık sanayii'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3'lük azalışla 12 milyar 671 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,9 gerilemeyle 1 milyar 957 milyon 112 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilikte ise yüzde 2,2 azalışla 368 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti