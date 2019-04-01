FİNANS

Mart ayı üretici ve market fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Martta markette en yüksek fiyat artışı yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldü. Bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domates takip etti" - "Domateste artan talep fiyatlara yansıdı, arzın depolardan sağlandığı havuçta ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı. Depolardaki patatesin azalmaya başlaması, kuru soğanın ise bitme noktasına gelmesi fiyat artışında etkili oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, martta markette en fazla fiyat artışının yüzde 67,73 ile sivri biberde gerçekleştiğini, bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domatesin izlediğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Martta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olurken markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38,10 ile yeşil soğan, yüzde 25,64 ile patlıcan ve yüzde 18,93 ile ıspanak olduğunu ifade etti.

Şemsi Bayraktar, bu dönemde markette kırmızı mercimek, yeşil mercimek, zeytinyağı, süt, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında, üreticide de karnabahar, marul, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı ve zeytinyağı fiyatında bir değişim görülmediğini belirtti.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50,23 ile sivri biberde, yüzde 46,31 ile domates ve yüzde 42,86 ile havuç ve portakalda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, salatalıkta yüzde 43,47, yeşil soğanda yüzde 33,33 ve kabakta yüzde 28,26 fiyat düşüşü gözlendiğini kaydetti.

- Üretici ve market fiyatı farkı

Bayraktar, söz konusu ayda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 299,78 ile kuru incirde oluştuğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üretici ve market fiyat farkı, kuru kayısıda yüzde 288'i, lahanada yüzde 281,17'yi, sütte 269,54'ü, kırmızı mercimekte 255,45'i, yeşil mercimekte yüzde 251,81'i, nohutta yüzde 237,53'ü buldu. Üreticiden markete fiyat, kuru incirde 15 liradan 59 lira 97 kuruşa, kuru kayısıda 10 liradan 38 lira 80 kuruşa, lahanada 1 lira 9 kuruştan 4 lira 16 kuruşa, sütte 1 lira 51 kuruştan 5 lira 58 kuruşa, kırmızı mercimekte 2 lira 11 kuruştan 7 lira 50 kuruşa, yeşil mercimekte 2 lira 40 kuruştan 8 lira 44 kuruşa, nohutta da 3 lira 16 kuruştan 10 lira 67 kuruşa çıkmıştır."

Üreticideki sivri biberde dönemsel olarak hasat edilen ürün miktarının azalmasının fiyat artışında etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, domateste artan talebin fiyatlara yansıdığını ve arzın depolardan sağlandığı havuçta ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandığını bildirdi.

Bayraktar, patatesin depolarda azalmaya başlaması, kuru soğanın ise bitme noktasına gelmesinin fiyat artışında etkili olduğunu, pırasada hasat edilen üründeki azalmanın, fındık ve kuru üzümde ise arzdaki daralmanın fiyatları yükselttiğini, salatalık, yeşil soğan, kabak, maydanoz, patlıcan, ıspanak gibi ürünlerde hasat edilen ürün miktarının artışıyla birlikte fiyatların gerilediğini belirtti.

Tanzim ürünlerinin satışlarına da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tanzim satış noktalarında sivri biber 6 liraya, domates, kabak ve elma 3 liraya, patates ve kuru soğan 2 liraya, patlıcan 4,5 liraya, salatalık 4 liraya, nohut 5,5 liraya, yeşil mercimek de 4,5 liraya satılıyor. Mart ayının sonunda marketlerde de tanzim satışlarına başlandı. Marketlerde şimdilik domates, salatalık, sivri biber ve patlıcanın tanzim satışı gerçekleştiriliyor."

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” olduKüresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu
İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şemsi Bayraktar TZOB üretici ve market fiyatları

En Çok Okunan Haberler

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

TÜBİTAK 55 personel alacak

TÜBİTAK 55 personel alacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.