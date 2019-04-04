FİNANS

Mart ayının zam şampiyonu çarliston biberde fiyat düşüşe geçti

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Mart ayında yüzde 43,81'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan çarliston biberin kilogramı, havaların ısınmasıyla 15 liradan 8 liraya geriledi - Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş: - "Çarliston biberin fiyatı 15 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda acısı 10, tatlısı 8 liradan alıcı buluyor. Bölge illerinde 9 liraya satılan patlıcan şu anda hallerde 4 liradan alıcı buluyor. Salatalık 4 lira iken şu anda 2 lira civarında ancak satılıyor" - "Üretim alanlarımız daralmış durumda. Nüfusumuz 82,5 milyona dayanmış, ihracat da güzel seviyede seyrediyor. Bizim acilen üretimimizi artırmamız lazım. Üreticimizi, modern tekniklerle üretime yönlendirmemiz gerekiyor"

RAUF MALTAŞ - Tüketici fiyatları bazında mart ayında yüzde 43,81 ile en yüksek fiyat artışının görüldüğü çarliston biberin kilogramı 15 liradan 8 liraya indi.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 6 ayda sebze fiyatlarında mevsimsel etkilerden dolayı ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticiler için kışın zor geçtiğini belirten Akbaş, aşırı yağışların rekolte kayıplarına neden olduğunu, üretimdeki düşüşle birlikte sebze fiyatlarının arttığını ifade etti.

Akbaş, sebze fiyatlarının önümüzdeki günlerde ciddi oranda düşeceğini dile getirerek, "Hava şartlarının olumsuzluğu çoğu sektörü etkiledi ama en çok da sebze piyasası kötü etkilendi. Bu durum hem vatandaşı hem esnafı mağdur etti. Yağışlar nedeniyle çoğu bitki ürün vermiyor, hasat çok düşük oranlarda seyrediyor. Rekolte az olduğu zaman piyasadaki ihtiyaç karşılanamıyor, bu durum da fiyatlarda artışa neden oluyor. Havaların ısınmasıyla sebze fiyatlarında büyük düşüş olacaktır." dedi.

- "Üretimimizi artırmamız lazım"

Faruk Akbaş, mart ayının zam şampiyonu çarliston biberin fiyatının düşmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Geçen ay zam şampiyonu olan çarliston biberin fiyatı 15 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda acısı 10, tatlısı 8 liradan alıcı buluyor. Son bir hafta içinde patlıcan yüzde 50 geriledi. Bölge illerinde 9 liraya satılan patlıcan şu anda hallerde 4 liradan alıcı buluyor. Salatalık 4 lira iken şu anda 2 lira civarında ancak satılıyor. Domates fiyatlarındaki artış ihracatın da etkisiyle sürüyor. Akdeniz seralarının devreye girmesiyle domateste de düşüş bekliyoruz."

Akbaş, yüksek fiyatlar nedeniyle kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti. Akbaş, "Üretim alanlarımız daralmış durumda. Nüfusumuz 82,5 milyona dayanmış, ihracat da güzel seviyede seyrediyor. Bizim acilen üretimimizi artırmamız lazım. Üreticimizi, modern tekniklerle üretime yönlendirmemiz gerekiyor. İnşallah kötü günlerin, o yüksek fiyatların geride kaldığını tahmin ediyoruz. Bahar ayları geldi açık tarla ürünlerimizin de piyasaya girmesiyle fiyatlarda çok ciddi düşüşler olacaktır." dedi.

Hal esnafı Mehmet Fatih Çelik de bu yıl sebze meyve fiyatlarındaki yükselişin temel sebebinin olumsuz hava koşulları olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa fiyatların bu kadar yükseldiğine şahit olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ben babadan kalma bu mesleği yürütüyorum. Bu yılki fiyatları hiç görmemiştik. Aynı zamanda arazide üretim de yapıyoruz. 100 dönüm yerde günde 10 ton çıkacağı yerden haftada 10 ton domates çıkıyor. Bu da hava şartlarından dolayı. Üretimin az olması fiyattaki artışı etkiliyor. Fiyatların bu haftadan sonra ineceğini düşünüyoruz. Patlıcan kışın 12 lira iken şu anda 4 liraya kadar geriledi. Çok ciddi bir düşüş var, domates de bu haftadan sonra normale dönecektir. Havalar güzelleştikçe sebze fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz."

Esnaf Halil Avcı da havaların ısınmasıyla sebze fiyatlarında yarı yarıya düşüş olacağını ifade etti. Avcı, "Hava ısınınca soğanın, patlıcanın patatesin her şeyin fiyatının düşmesi bekleniyor. Nisan ayına girdik soğan patlıcan domates 4 lira iken mayıs ayında bu fiyatlar ortalama 2 lira civarında olur." diye konuştu.

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Düşüş beklentisi hal piyasa sebze fiyatları Şanlıurfa Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş

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