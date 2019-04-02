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Martta en fazla lahana fiyatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 29,52 ile lahana oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 23,84 ile yeşil soğan olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın mart ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 29,52 ile lahana olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Mart 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 66’sının perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü. 124 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

- Lahananın fiyatı arttı, yeşil soğan ucuzladı

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan lahana yüzde 29,52 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Lahanayı, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 27,33 ile mandalina, yüzde 20,70 ile sivri biber, yüzde 18,25 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17,85 ile çarşaf, yüzde 16,50 ile muz izledi.

Aynı dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 23,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 22,92 ile maydanoz, yüzde 16,77 ile ıspanak, yüzde 15,93 ile bakla, yüzde 11,74 ile domates ve yüzde 9,09 ile maç giriş bilet ücreti şeklinde sıralandı.

Mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Lahana 29,52 Mandalina 27,33 Muz 16,50 Pırasa 15,46 Ayva 14,93 Karnabahar 9,93 Patates 8,08 Portakal 6,67 Limon 5,94 Balık 5,91 Yeşil soğan -23,84 Maydanoz -22,92 Ispanak -16,77 Bakla -15,93 Turp -5,80 Havuç -5,46 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Sivri biber 20,70 Patlıcan 18,25 Domates -11,74 Salatalık -8,03 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%) Çarşaf 17,85 Yorgan 14,50 Yemek odası takımı 5,70 Fındık 5,54 Şehirlerarası otobüs bileti ücreti 5,05 Maç giriş bilet ücreti -9,09 Alüminyum mutfak eşyası -7,99

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Anahtar Kelimeler:
artan azalan ürün İTO

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