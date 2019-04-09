FİNANS

Martta en fazla reel getiri dolardan

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde martta en fazla reel getiri dolardan elde edildi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,60, külçe altın yüzde 0,83 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0,18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,50 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,38 ve mevduat faizi yüzde 0,37 yatırımcısına kazanç sağlarken, DİBS yüzde 2,95, BIST 100 endeksi yüzde 2,98 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,45 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,22 ile yatırımcısında en çok kayba uğratan araç olarak belirlendi.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,98 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,25 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,28, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

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