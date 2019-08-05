SERGEN SEZGİN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecine ilişkin, "Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz." dedi.

Arslan, AA muhabirine, TİS görüşmeleriyle ilgili sendika olarak çalışmaları tüm hızıyla devam ettirdiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştiğini hatırlatan Arslan, "Hak-İş olarak önerilerimizi paylaştık. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Daha sonra da kendileri bize taleplerini ulaştıracaklarını söylediler. O teklifler henüz ulaşmadı. En kısa sürede bize ulaşacak ve Hak-İş olarak sendikalarımızda bir yol haritası oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda yaklaşık 180 bin civarında kamu işçisinin TİS görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti: