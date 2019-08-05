FİNANS

"Masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "(Toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin) Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz" - "Sayın Bakan son derece samimi, içtenlikli ve bu konuda hakikaten sorun çözmeye odaklanmış. Bütün bu iyi niyet ve samimiyetin sonuçlarında inşallah TİS sonuçlarını masada elde etmiş oluruz"

SERGEN SEZGİN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecine ilişkin, "Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz." dedi.

Arslan, AA muhabirine, TİS görüşmeleriyle ilgili sendika olarak çalışmaları tüm hızıyla devam ettirdiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştiğini hatırlatan Arslan, "Hak-İş olarak önerilerimizi paylaştık. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Daha sonra da kendileri bize taleplerini ulaştıracaklarını söylediler. O teklifler henüz ulaşmadı. En kısa sürede bize ulaşacak ve Hak-İş olarak sendikalarımızda bir yol haritası oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda yaklaşık 180 bin civarında kamu işçisinin TİS görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz. Hem kamudaki 71 bin üyemiz adına hem de 1 milyona yakın taşeron işçinin enflasyon farkının bu TİS'e dahil edilmesi hususundaki talebimizi Sayın Bakana ilettik. Umarım bu konularda da bir uzlaşma sağlanır. Sayın Bakan son derece samimi, içtenlikli ve bu konuda hakikaten sorun çözmeye odaklanmış. Bütün bu iyi niyet ve samimiyetin sonuçlarında inşallah TİS sonuçlarını masada elde etmiş oluruz. Asgari ücret konusundaki çabaları biliyoruz. Umarım bütün çabalar TİS'e de yansır."

- Faizlerin düşürülmesi

Arslan, ekonominin makro dengelerinin yerli yerine oturması açısından faiz oranlarının düşürülmesinin önemli bir karar olduğunu dile getirdi.

Faizlerin indirilmesinin doğrudan enflasyonla mücadelede önemli araç olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Enflasyonun da yıl sonu itibarıyla tek rakamlara indirilmesi konusundaki beklentiler artmış durumda. Faiz indirimi, aynı zamanda piyasayı da artıracağı ve durgunluğu ortadan kaldıracağı için hem enflasyonu dizginlemek hem de uluslararası alanda Türkiye'ye yapılan operasyonları boşa çıkarmak anlamına geliyor. Umarım enflasyonla mücadele konusunda faizlerin inmesi devam eder. Türkiye'de yatırımcıların ve yabancı yatırımcıların gelmesinin önü açılır. Bütün bu hareketler gelecekle ilgili umutların ve beklentilerin olumlu yönde gelişmesini sağlıyor. Bu bizim için de sevindirici bir durum. Enflasyonun ve faizlerin aşağıya inmesi 2020'ye yönelik bir kısım beklentilerin olumlu yönde gelişmesi çalışanları da mutlu edecektir. Enflasyonun, faiz ve dövizlerin artmasının en büyük faturasını işçiler ödüyor. Bu noktada inşallah enflasyondaki olumlu gidiş daha da aşağıya giderse çalışanlar da biz de daha da mutlu oluruz."

- "Baskılar, tehditler, işten çıkarmalar bizi yıldırmayacak"

Arslan, Hak-İş'in, CHP ve HDPli bir kısım belediyeler tarafından yok edilmeye çalışıldığını savundu.

"Henüz mazbatalarını alıp koltuklarına oturmadan sendikalarımızın üzerinde yoğun bir baskı oluşturdular." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Tehditler, işten çıkarma tehdidi ve sürgünler gibi zorlamalarla 20 bin civarında üyemizi baskıyla Türk-İş ve DİSK'e bağlı sendikalara üye yaptırıldılar. Sendikal mücadelelerde direnen, en azından bu konuda sendika değiştirmeyen arkadaşlar işten çıkarıldılar. Bu arkadaşlarımızın işlerine dönmeleri için büyük bir mücadele gösteriyoruz. Eylemlerimiz devam ediyor. Bolu'da Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevini başlatacağız. Oradaki arkadaşlarımız işe dönene kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz. Bu tür süreçleri Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza karşı ortak alınmış bir tasfiye hareketi olarak görüyoruz. Hem CHP hem de HDPli pek çok belediye başkanı sendikamızla mücadeleyi en temel görevleri gibi görmekteler. Biz buna karşı direneceğiz. 43 yıllık tarihimizde her zaman olduğu gibi bu mücadeleyi de inşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız. Baskılar, tehditler, işten çıkarmalar bizi yıldırmayacak. Biz bu baskılar alışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
bursa hak-iş TİS Toplu İş sözleşmesi (TİS)

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