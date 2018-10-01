Maserati Ghibli'ye Almanya'dan tasarım ödülü

İSTANBUL (AA) - Maserati'nin üst orta sınıftaki sedanı Ghibli, Almanya'nın otomobil dergilerinden auto motor & sport okuyucularının katılımıyla düzenlenen Autonis Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü.
Maserati'den yapılan açıklamaya göre, toplam 90 otomobilin katıldığı değerlendirmede, oyların yüzde 20'den fazlasını toplayarak iddiasını ortaya koyan Ghibli, "Yılın En İyi Yeni Tasarımı" unvanına sahip oldu.
Ghibli, 90 otomobilin yer aldığı yarışmada aldığı 11 bin 990 adet oyla, diğer rakiplerine göre büyük bir farkla yarışmanın galibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Maserati Almanya Genel Müdürü Piergiorgio Cecco, tasarımın, Maserati için her zaman kilit bir rol oynadığını belirterek, "auto motor & sport okuyucularının Ghibli'den yana oy kullanarak bunu tekrar kanıtlaması bizler için gurur verici. Maserati markası, dünya çapında İtalyan tasarımının elçisi konumunda ve otomobillerimizin tasarımı, sportif bir ruh ve dünyadaki en iyi işçilikle harmanlanıyor." ifadelerini kullandı.
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