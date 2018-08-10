FİNANS

Maserati'den "Özel Yaz Deneyimi" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Tüm modellerin tekrar keşfedilmesine olanak tanınan etkinliğe katılan davetliler, bu yıl Hong Kong'dan Londra'ya uzanan özel bir rotayı takip ederek dikkatleri üzerine çeken "Maserati Multi 70 Trimaran"ı dünyaca ünlü kaptan Giovanni Soldini ile birlikte deneyimleme fırsatı buldu

İSTANBUL (AA) - Maserati, tüm modellerinin tekrar keşfedilmesine olanak tanıdığı Özel Yaz Deneyimi etkinliği düzenledi.

Şirketin açıklamasına göre, İtalyan efsanesi Maserati, markanın ruhuna en uygun olan noktalarda devreye almayı planladığı "Yaz Deneyimi" etkinliğine, İtalya'da "start" verdi. Davetliler, Costa Smeralda'nın yollarında, markanın amiral gemisi Quattroporte, Ghibli ve Levante ile test sürüşü yapma imkanı buldu.

Katılımcılar etkinlikte direksiyon başına geçmenin yanı sıra Giovanni Soldini'nin kaptanlığında ileri teknoloji ürünü Maserati Multi 70 Trimaran ile adrenalin dolu bir deneyim daha yaşadı.

Etkinliğin "Drive&Sail (sür ve denize açıl)" formatı, Maserati kimliğini yansıtan teknolojinin, performansın ve yaşam tarzının ideal bir birlikteliği olarak dikkat çekti. Test sürüşlerinde kullanılan ve Levante için tasarlanan GranLusso ile GranSport donanım seçenekleri, sofistike tam LED Matrix farları, IVC (Entegre Araç Kontrolü) sistemi, yeni işletim sistemli şanzıman sistemi, ikinci seviye otonom sürüş teknolojisi, yeni dış renkleri ve yeni jant seçenekleriyle ön plana çıktı.

Maserati, yaz boyunca Costa Smeralda'nın en seçkin otellerinden Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza ve Cervo'nın yanı sıra, test sürüşü imkanı sunacağı Cagliari yakınlarındaki en özel tatil beldelerinden biri olan Forte Village'da da ziyaretçilerini bekleyecek.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştıKırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı
Fitch'ten flaş Türkiye açıklamasıFitch'ten flaş Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maserati

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.