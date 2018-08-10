İSTANBUL (AA) - Maserati, tüm modellerinin tekrar keşfedilmesine olanak tanıdığı Özel Yaz Deneyimi etkinliği düzenledi.
Şirketin açıklamasına göre, İtalyan efsanesi Maserati, markanın ruhuna en uygun olan noktalarda devreye almayı planladığı "Yaz Deneyimi" etkinliğine, İtalya'da "start" verdi. Davetliler, Costa Smeralda'nın yollarında, markanın amiral gemisi Quattroporte, Ghibli ve Levante ile test sürüşü yapma imkanı buldu.
Katılımcılar etkinlikte direksiyon başına geçmenin yanı sıra Giovanni Soldini'nin kaptanlığında ileri teknoloji ürünü Maserati Multi 70 Trimaran ile adrenalin dolu bir deneyim daha yaşadı.
Etkinliğin "Drive&Sail (sür ve denize açıl)" formatı, Maserati kimliğini yansıtan teknolojinin, performansın ve yaşam tarzının ideal bir birlikteliği olarak dikkat çekti. Test sürüşlerinde kullanılan ve Levante için tasarlanan GranLusso ile GranSport donanım seçenekleri, sofistike tam LED Matrix farları, IVC (Entegre Araç Kontrolü) sistemi, yeni işletim sistemli şanzıman sistemi, ikinci seviye otonom sürüş teknolojisi, yeni dış renkleri ve yeni jant seçenekleriyle ön plana çıktı.
Maserati, yaz boyunca Costa Smeralda'nın en seçkin otellerinden Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza ve Cervo'nın yanı sıra, test sürüşü imkanı sunacağı Cagliari yakınlarındaki en özel tatil beldelerinden biri olan Forte Village'da da ziyaretçilerini bekleyecek.
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