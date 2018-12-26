FİNANS

MASFED ikinci el otomotiv sektörü için iyimser

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "Döviz ve faiz başta olmak üzere piyasalarda istikrarın artması, ekonominin yeniden büyüme sürecine girmesiyle ikinci el otomotiv sektöründeki büyüme çok daha yüksek olacak" - "Sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz"

MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, döviz ve faiz başta olmak üzere piyasalarda istikrarın artması, ekonominin yeniden büyüme sürecine girmesiyle ikinci el otomotiv sektöründeki büyümenin çok daha yüksek olacağını bildirdi.

Erkoç, AA muhabirine, ikinci el otomotiv sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, 2019 beklentilerini anlattı.

Türkiye ekonomisini etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el araç piyasasının görece iyi bir yıl geçirdiğini belirten Erkoç, gelecek yıl da sıfır araç piyasasına göre çok daha iyi bir performans beklediklerini söyledi. Erkoç, döviz ve faiz başta olmak üzere piyasalarda istikrarın artması, ekonominin yeniden büyüme sürecine girmesi durumunda sektördeki büyümenin çok daha yüksek olacağını dile getirdi.

Bu yıl spekülatif atakla kurda yaşanan hareketliliğin faiz artışlarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Erkoç, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüzde genel olarak iyi bir yıl geçirdik. Kur artışlarından doğrudan etkilenen sıfır araç satışları yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 gerilerken, aynı dönemde 2'nci el otomobil satışları yüzde 7,6 artarak 4 milyon 580 bin 621'e, toplam araç satışları da yüzde 6,4 artışla 6 milyon 508 bin 448'e ulaşmış bulunuyor. Bu tempoyla ikinci elde otomobil satışlarının yılın tümünde yaklaşık 5 milyon, toplam satışların ise yaklaşık 7 milyonla geçen yılın biraz altında kalmasını öngörüyoruz." dedi.

Sıfır araçlarda, yılın son iki ayında yapılan 15 puanlık ÖTV indiriminin, yıl sonu kampanyalarının da katkısıyla satışlarda geçici bir canlılık yaşattığına dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin aldığı önlemler kurla mücadelede başarılı oldu, yükseliş eğilimi frenlendi. Bunun faizlere de yansımasını bekliyoruz. Biz hükümetimizin alacağı önlemlerle ekonomide istikrar ve güvenin 2019'da artacağına, yeniden hızlı büyüme sürecine gireceğimize inanıyoruz."

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Aydın Erkoç değerlendirme MASFED

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