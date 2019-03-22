Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Aracın hangi katma değer vergisi oranından alındıysa satışta da o oranla KDV'lendirilmesi şeklindeki yeni uygulama sektörün önünü açacak." ifadesini kullandı. Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoç, yazılı açıklamasında, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indiriminin haziran sonuna kadar uzatıldığını ve 2'nci el araç için de düzenleme yapıldığını hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasının ardından konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığına dikkati çeken Erkoç, "Bundan böyle 2'nci elde araç hangi KDV ile alındıysa aynı KDV ile satılacak. Bu düzenlemeyi uzun süredir talep ediyor, bunun mücadelesini veriyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, düzenlemenin sektör için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"2'nci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticaret erbabı olarak, bizi mağdur eden KDV uygulamasının bu şekilde çözülmesi sektörümüzün önünü açacaktır. Bu düzenlemenin, gelecek dönemde sektörümüzde önemli bir canlanmaya vesile olacağını tahmin ediyoruz.”

