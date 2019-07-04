Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulaması ve yüksek faizler nedeniyle motorlu araç satıcılarının zor günler geçirdiğini belirterek, "ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, sıfır otomobil alımında ÖTV indiriminin sona ermesini değerlendirdi.

Uygulamanın bitmesi sonrası, sıfır araç fiyatlarında matrahı 70 bin liraya kadar olan otomobillerde yüzde 11,54, 70 bin lira ile 120 bin lira arasındakilerde yüzde 11,11'lik artış beklendiğine işaret eden Erkoç, ikinci el araç fiyatlarında ise ilk etapta kayda değer bir artış beklenmemekle birlikte, yaz sonuna doğru tahmini yüzde 5-10 artış olmasını öngördüklerini bildirdi.

Erkoç, yüksek kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde sıfır araç satışlarının azalacağına dikkati çekerek, ikinci el pazarının çok daha hareketli hale geleceğini kaydetti.