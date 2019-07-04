FİNANS

Mastercard raporu: Dünya eğlenmek için Punta Cana’ya gidiyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Mastercard, 10 yıldır yayımladığı “Hedef Şehirler Endeksi” raporunun bir bölümü olan “Play” e göre eğlence amacıyla seyahat edilen şehirler içinde, Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Punta Cana, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer alırken, ikinci ve üçüncü sıralarda Tunus’un Djerba, Japonya’nın Hokkaido kentleri yer aldı.

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Mastercard, 10 yıldır yayımladığı “Hedef Şehirler Endeksi” raporunun bir bölümü olan “Play” e göre eğlence amacıyla seyahat edilen şehirler içinde, Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Punta Cana, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer alırken, ikinci ve üçüncü sıralarda Tunus’un Djerba, Japonya’nın Hokkaido kentleri yer aldı.
Raporun 2018 verilerine göre, eğlence amaçlı seyahatler için Dominik Cumhuriyeti’nden Punta Cana, bir önceki sene gibi en çok tercih edilen şehir oldu. Popüler ve çok bilinen lokasyonların ötesinde yerler arayan macera ve doğa tutkunları Punta Cana’nın ardından sırasıyla Tunus’un Djerba ve Japonya’un Hokkaido şehirlerini tercih etti. Listede dördüncü ve beşinci sıralarda ise Meksika’da bulunan Riviera Maya ve Peru’da bulunan Cusco yer alıyor. Japonya’dan Kyoto ve Osaka’nın da olduğu listede ayrıca İspanya’dan Palma de Mallorca, Endonezya’dan Bali ve Amerika’dan Honolulu bulunuyor.
Mastercard’ın verilerine göre Türkiye turizmde büyümeye devam ediyor. Yılın birinci çeyreğinde Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2018 yılına göre yüzde 76 artarak 18.5 milyar liraya ulaştı. Yabancı kart başına Türkiye’de yapılan ortalama harcama ise 650 dolar oldu. Türkiye’de yapılan kişi başı harcamaya göre Alman turistler 740 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 657 dolar ile Hollandalılar, 602 dolar ile İngilizler, 390 dolar ile Ruslar takip ediyor. Suudi Arabistanlı turistler ise Türkiye’de yapılan toplam harcamalardan aldığı yüzde 7.0 pay ile Rusya’dan sonra geliyor. Harcamalardaki artış oranları açısından bakıldığındaysa İngiltere başı çekiyor. Ardından sırasıyla Rusya, Hollanda ve Almanya geliyor.
“Play” raporu dışında, Mastercard’ın Hedef Şehirler Endeksi Raporu’nun uzantısı bir diğer rapor olan “Origins”in çalışmaları ise sürüyor. Yaz içerisinde yayımlanması hedeflenen “Origins” raporu, dünya genelindeki seyahat tutkunlarının hangi şehirlerden olduğunu ortaya koyacağı belirtildi.

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