Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ (MPTS) tarafından yürütülen Masterpass Hizmeti'nin, şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı.

TCMB'nin, MPTS'nin Masterpass Hizmeti sunmasına ilişkin verilen faaliyet iznini iptal etmesine yönelik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "MPTS tarafından yürütülen Masterpass Hizmeti'nin, ödeme sistemi işletmek üzere MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından şirketin talebi doğrultusunda çıkartılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mastercard, Masterpass Hizmeti ile dijital ödeme çözümü sunarken, internete bağlı tüm çevrim içi cihazlar aracılığıyla alışveriş yaparken ödemelerin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyordu.

