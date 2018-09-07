Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, "Kağıt fabrikalarımızın kapasitelerini artırmalarını, yeni birimler oluşturmalarını ve diğer kağıt ürünlerini üretmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapmalarını talep ediyoruz." dedi.

Gürbüz, Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkarları Esnaf Odası'nda sektörde yaşanan sorunlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kağıt tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşandığını, birçok alanda kağıt ve kartonların yüzde 90'ına yakının yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

Gürbüz, kağıtta Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek bunun nedeninin yıllar önce Seka kağıt fabrikalarının kapatılması olduğunu savundu. Türkiye'de 1. hamur kağıt üreten beş fabrika olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bunların yıllık kapasite toplamları yılda 250 bin ton civarında, oysa ülkemizde yılda yaklaşık 650 bin ton 1. hamur kağıt kullanılmakta, geri kalan 400 bin ton kağıt ithal edilmektedir. Bu fabrikalarımızın kapasitelerini artırmalarını, yeni birimler oluşturmalarını ve diğer kağıt ürünlerini üretmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapmalarını talep ediyoruz. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer. Bu aynı zamanda cari açığın azalmasına ve daha çok insanımızın istihdam edilmesine olanak sağlar."