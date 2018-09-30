FİNANS

Matil'de yeni başkan Mustafa Tecdelioğlu

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları'nın (Matil AŞ) yeni başkanı Mustafa Tecdelioğlu oldu

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, akredite laboratuvar hizmetleri, ürün uygunluk değerlendirmesi ile mesleki ve teknik eğitim alanlarında faaliyet göstermek üzere kurduğu Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları'nın (Matil AŞ) yeni başkanı Mustafa Tecdelioğlu oldu.

Matil AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Tecdelioğlu, görevi Namık Ekinci'den devraldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde faaliyet gösteren Matil'in bünyesinde dört adet laboratuvar bulunuyor. Mekanik test, kimya ve kömür analizleri, mikroyapı ve malzeme analiz, pilot ölçekli üretim labaratuvarında sektör için gerekli olan tüm testler yapılıyor.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Cares tarafından onaylı olan Matil, Kalite Yönetim Sistemi'ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uyguluyor. Matil AŞ, yerli ve uluslararası birçok sertifikasyona sahip durumda.

Matil AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tecdelioğlu, "Çelik sektörünü hep beraber var gücümüzle iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz. Matil AŞ de bu noktada birliğimizin hayata geçirdiği çok önemli bir yapı. Yapacağımız çalışmalarla, sektörümüzün uluslararası rekabette elini kuvvetlendirmeyi ve katma değerli yüksek ürün üretimine geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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MATİL A.Ş

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