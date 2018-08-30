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Matrah artırana vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak isteyenlerin yarın başvuruda bulunması gerekiyor - Mükellefler, düzenleme kapsamında son 5 yıla ilişkin beyan ettikleri vergi matrahı ile ödedikleri vergileri artırmaları halinde, ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesinden muaf tutulacak

DENİZ ÇİÇEK - Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak için son başvuru süresi yarın doluyor. Mükellefler, son 5 yıla ilişkin beyan ettikleri vergi matrahı ile ödedikleri vergileri artırmaları halinde, ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesine tabi olmayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında mükelleflere matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı da getirildi.

Kanun uyarınca mükelleflere, 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini (KDV) belirlenen oranda artırmaları için imkan tanındı.

Buna göre, mükelleflerin, söz konusu vergilere ilişkin matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması gerekiyor.

Bu düzenlemeden yararlanan vatandaşlar, matrah ve vergi artırımının ardından tahakkuk eden vergileri ödemeleri halinde, bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap olmayacak.

Geçmiş yıllara ilişkin beyanname veren ancak zarar ve indirim gibi nedenlerle vergi beyan etmeyen veya gelir elde ettiği halde bu gelirlerini gizleyenler de dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de bu imkandan yararlanacak.

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacak. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak veya tahsil edilmeyecek.

- Ödeme ekim ayında

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 1 Ekim'e kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeyebilecek. Talep eden mükellefler ise 12 ayda ve 6 eşit taksitte de ödeme yapabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, bu düzenleme sayesinde mükelleflerin, vergi incelemesi sonucu istenebilecek vergi ve cezalara karşı kendilerini güvenceye alabileceğine dikkati çekti.

Kanun kapsamında, vatandaşlara işletme kayıtlarını düzeltmeleri için de imkan tanındı. Bu düzenlemeyle de işletmede olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan emtiaların ve kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ile ortaklar alacaklarının beyan edilerek, kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Son başvuru tarihi yarın dolacak bu düzenlemeden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanacak.

Böylece işletme kayıtları cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
matrah artışı yeniden yapılandırma

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