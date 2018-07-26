MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'nin yıllık susam ihtiyacının 150 bin ton olduğunu, bu ihtiyacın sadece 20 bin tonunun üretilebildiğini belirterek, "Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" dedi.

Yıllık 20 bin ton susam üretiminin 6 bin tonunu karşılayan Antalya'nın Manavgat ilçesinde MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, piyasanın kontrolünün ithal susamla karşılandığını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Boztaş, "Ülkemizin yaklaşık 150 bin ton civarında yıllık susam ihtiyacı var. Bunun 130 bin tonunu ithal ediyoruz. 20 bin ton civarında susamı da kendimiz üretiyoruz. Piyasanın kontrolü şu anda ithal susamda" diye konuştu.

KİLOSU 12- 13 LİRA

Susam üreticisini en çok zorlayan konunun girdiler olduğunu aktaran Ahmet Boztaş, "Yerli susamlarımızın girdi maliyetlerinde son 3 yıldır ciddi artış oldu. Şu anda 12- 13 lira civarında (kilosu) seyreden susam fiyatı var. Yerli üreticiler açısından söylemem gerekirse, bu fiyatı fahiş bir fiyat olarak görmüyorum" diye konuştu.