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MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 16:03 | Son Güncelleme

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Thomas Cook'un iflasının ardından, Manavgat- Side turizm destinasyonundaki işletmelerin ve otellerin zararının 150 milyon euro civarında olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Thomas Cook'un iflasının ardından, Manavgat- Side turizm destinasyonundaki işletmelerin ve otellerin zararının 150 milyon euro civarında olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Boztaş, "200 günlük turizm sezonunun yarısının, yani 100 günün, sezondaki en dolu ve fiyatların en yüksek olduğu dönemlerde elde edilen gelirler (temmuz-ağustos-eylül) dahil, yıllık hasılatın yüzde 75'i kaybedilmiştir" dedi.
MATSO'da Thomas Cook seyahat acentesinin iflasının ardından değerlendirme ve yapılabileceklerle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, Manavgat Side Turizm ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, MATSO yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Hatice Özden Dağ Öz, 16'ncı meslek (konaklama tesisleri ve turizm işletmeleri) komitesi üyeleri katıldı.
Toplantının ardından açıklama yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, turizm sektör temsilcilerinin Thomas Cook firmasının iflası açıklamasının, Antalya'da Manavgat- Side turizm destinasyonunda faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve işletmeleri de olumsuz etkilediğini söyledi. Boztaş, "Birçok otel ve hizmet veren işletme, Thomas Cook firmasının iflası nedeniyle önemli miktardaki alacaklarını firmadan tahsil edemez durama gelmiştir. Manavgat iş dünyası ve turizm sektörü olarak, en büyük temennimiz bu krizin büyümeden, genişlemeden, derinleşmeden çok yönlü olarak ele alınıp, bir an önce çözüme kavuşturulması, maddi zarar gören konaklama ve hizmet sağlayan işletmelerin kayıplarının giderilmesidir" dedi.
ZARAR 150 MİLYON EURO
Manavgat- Side turizm destinasyonundaki işletmelerin ve otellerin zararının 150 milyon Euro civarında olduğunun düşünüldüğünü vurgulayan Boztaş, "200 günlük turizm sezonunun yarısının, yani 100 günün, sezondaki en dolu ve fiyatların en yüksek olduğu dönemlerde elde edilen gelirler dahil, yıllık hasılatın yüzde 75'i kaybedilmiştir" diye konuştu.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden ise, "İşletmelerin Thomas Cook'a kestikleri ve parasını alamadıkları faturaların KDV'sini ödeyen işletmelerin KDV'sinin iade edilmesi ve Turizm Tanıtım Ajansı'na ödenecek olan cironun binde 7.5'lik paydan, işletmelerin gördüğü zarar oranında düşülmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na girişimde bulunmamız gerekmektedir" dedi.
MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut da Thomas Cook'un iflasının Türkiye'de resmileştirilerek Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanacak kararname ile afet statüne sokulması ve tahsil edilemeyen paraların vergilerinin KDV'lerin ödenmemesi, bu paraların gelir vergisinden düşülmesi konusunda girişimde bulunulması gerektiğini kaydetti.
Toplantıda katılımcılar tarafından 5 maddelik karar alınarak hükümetten talepte bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOBB'ba müracaat edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, zarar gören işletmelerin Thomas Cook'a kesilen faturalardan (tahsil edilemeyen alacakların) doğan ödenen peşin vergilerin ve KDV'sini ödeyen işletmelerin gelecek vergi ödemelerinde mahsuplaştırılması, kredi desteği sağlanması, Turizm Tanıtım Ajansı'na ödenecek olan cironun binde 7,5'lik paydan, işletmelerin gördüğü zarar oranında düşülmesi, Türkiye adına alacakların bakanlık ve TOBB işbirliğiyle takip edilmesi ve avukat tayin edilmesi, otellerde halen konaklayan müşterilerin bedellerinin sigorta tarafından tahsilinin organize edilmesi için TOBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat edilecek.

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MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auroMATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro

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