"Mavi Damla Ödülleri" sahiplerini buldu

Kibar Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Mavi Damla Ödülleri'nin ikincisini düzenleyen şirket, çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Kibar Holding'in çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği ve bu sene ikincisini düzenlendiği Mavi Damla Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri belli oldu.

"Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İş Birliği Oluşturanlar", "İnovasyon ile Değer Katanlar", "Topluma ve Çevreye Değer Katanlar" ve "Dijitalleşenler" olmak üzere 6 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu'ndan aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, "Mavi Damla Ödülleri"yle şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz sene toplam 24 proje Mavi Damla Ödülleri için yarışmıştı. Bu yıl çalışma arkadaşlarımızdan gelen yenilikçi ve fark yaratan önerilerin de artmasıyla Mavi Damla Ödülleri’ne başvuran proje sayısı da arttı ve 39'a ulaştı. Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da yaratıcı projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici. Önümüzdeki günlerde ödül alan ekipler bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmak için tüm çalışanlarımızla bir araya gelip ilham vermeye devam edecek."

