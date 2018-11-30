FİNANS

"Mavi Damla Ödülleri" sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru: - " Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da yaratıcı projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding'in Mavi Damla Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri belli olurken, grup içinden seçilen 39 projenin 14'ü ödüle layık görüldü.

Kibar Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Mavi Damla Ödülleri'nin ikincisini düzenleyen şirket, çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Kibar Holding'in çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği ve bu sene ikincisini düzenlendiği Mavi Damla Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri belli oldu.

"Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar." düşüncesinden yola çıkarak hayata geçirilen Mavi Damla Ödülleri'nde grup içinden seçilen 39 projenin 14'ü ödüle layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, ödül töreni, Kibar Holding Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Grup şirketleri tarafından seçilen 39 projenin yarıştığı gecede, 8'i "Kategori birincisi", 6'sı "Takdir" olmak üzere 14 proje ödüle layık görüldü.

"Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İş Birliği Oluşturanlar", "İnovasyon ile Değer Katanlar", "Topluma ve Çevreye Değer Katanlar" ve "Dijitalleşenler" olmak üzere 6 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu'ndan aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, "Mavi Damla Ödülleri"yle şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz sene toplam 24 proje Mavi Damla Ödülleri için yarışmıştı. Bu yıl çalışma arkadaşlarımızdan gelen yenilikçi ve fark yaratan önerilerin de artmasıyla Mavi Damla Ödülleri’ne başvuran proje sayısı da arttı ve 39'a ulaştı. Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da yaratıcı projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici. Önümüzdeki günlerde ödül alan ekipler bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmak için tüm çalışanlarımızla bir araya gelip ilham vermeye devam edecek."

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Kibar Holding Mavi Damla Ödülleri

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