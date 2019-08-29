İSTANBUL (AA) - Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de doğal gazın yaygınlaşmasının son yıllarda hızlandığını ve 81 ilde doğal gaza erişim sağlandığını belirterek, "Doğal gaz her ilde ulaşılabilir bir kaynak olacağı için bundan sonra doğal gazlı araç kullanımının da artacağını tahmin ediyorum." dedi.

Arslan, Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda düzenlenen "Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi" programında, dünyadaki 1,5 milyar aracın sadece yaklaşık yüzde 2'sine tekabül eden 28 milyonunun doğal gazlı olduğunu ve bu araçlara doğal gaz sağlayan 32 binin üzerinde istasyon bulunduğunu söyledi.

Doğal gazlı araç kullanımında en büyük paya sahip ülkelerin 6 milyonla Çin ve 4 milyonla İran olduğuna dikkati çeken Yaşar Arslan, İtalya'da ise 1 milyon doğal gazlı aracın kullanıldığını belirtti.

Arslan, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 22,5 milyon motorlu araç bulunduğunu ifade ederek, "Bunun 10 binde 2'si, yani yaklaşık 5 bini doğal gaz kullanıyor. Bunun temel sebebi, Türkiye'de istasyon sayısının yetersizliği. Türkiye'de doğal gazın yaygınlaşması son yıllarda hızlandı ve 81 ilde doğal gaza erişim var. Doğal gaz her ilde ulaşılabilir bir kaynak olacağı için bundan sonra doğal gazlı araç kullanımının da artacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.