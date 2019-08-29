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Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği Başkanı Serkan Hotoğlu: - "Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal gazın ekonomik ve çevreci özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal gaz Türkiye için karayolu taşımacılığında yakıt olarak en iyi seçim" - "Denizcilik sektörü de düşünüldüğünde doğal gazın ulaştırmada yakıt olarak Türkiye için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği Başkanı Serkan Hotoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal gazın ekonomik ve çevreci özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal gazın Türkiye için karayolu taşımacılığında yakıt olarak en iyi seçim olduğunu belirterek, "Denizcilik sektörü de düşünüldüğünde doğal gazın ulaştırmada yakıt olarak Türkiye için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

Hotoğlu, Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda düzenlenen "Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi" programında, Türkiye'nin 2018'deki toplam doğal gaz ithalatında LNG'nin payının yüzde 22,4 olduğunu söyledi.

Türkiye'de sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışının da 2018'de 208 milyon metreküpe ulaştığını ifade eden Hotoğlu, "Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal gazın ekonomik ve çevreci özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal gaz Türkiye için karayolu taşımacılığında yakıt olarak en iyi seçim. Denizcilik sektörü de düşünüldüğünde doğal gazın ulaştırmada yakıt olarak Türkiye için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Hotoğlu, kara ulaşımında karbon emisyonlarının yüzde 65-70'inin ağır hizmet araçlarından kaynaklandığına dikkati çekerek, Avrupa kıtasında 2030'a kadar 300 bin LNG'li kamyon ve binden fazla dolum istasyonu olmasını beklediklerini ifade etti.

- İtalya'da doğal gazlı araç sayısı 1 milyondan fazla

Gazprom Gaz Motor Yakıtları CEO Yardımcısı Denis Komienko da, geçen yıl Mavi Koridor Rallisi'nin Çin'de düzenlendiğini ve bu ülkede herkesin doğal gazın yakıt olarak kullanılabileceğini gördüğünü söyledi.

Gazprom'un doğal gaz istasyonları için yatırımlara devam ettiğini anlatan Komienko, eski CNG istasyonlarının da yenilendiğini vurguladı.

Komienko, Rusya'da neredeyse bütün büyük ulaşım şirketlerinin Gazprom'un müşterisi olduğunu anımsatarak, CNG'ye dönüşüm yaptıranlara indirim yapıldığını belirtti.

CNG satışlarında bu yıl yüzde 23'ten fazla yükseliş beklediklerini kaydeden Komienko, istasyon sayısının da arttığını ve pazarın büyümesi için istasyonların daha da çoğalması gerektiğini vurguladı.

İtalya Doğal Gazlı Araçlar Derneği Başkanı Mariarosa Baroni de İtalya'da 1 milyondan fazla doğal gazlı araç olduğunu ve bin 350 dolum istasyonu bulunduğunu aktardı.

Baroni, her yıl ortalama 50 yeni istasyon açtıklarını da kaydetti.

Bu arada, 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez bugün Türkiye’den başladı. Mavi Koridor Rallisi’ne katılan araçlar bu yıl tamamlanması beklenen bir diğer Gazprom projesi Kuzey Akım-2’nin bitiş noktası olan Almanya’nın Griefswald kentine yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
CNG doğal gaz enerji Gazprom LNG Mavi Koridor Rallisi

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