İSTANBUL (AA) - Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği Başkanı Serkan Hotoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal gazın ekonomik ve çevreci özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal gazın Türkiye için karayolu taşımacılığında yakıt olarak en iyi seçim olduğunu belirterek, "Denizcilik sektörü de düşünüldüğünde doğal gazın ulaştırmada yakıt olarak Türkiye için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

Hotoğlu, Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda düzenlenen "Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi" programında, Türkiye'nin 2018'deki toplam doğal gaz ithalatında LNG'nin payının yüzde 22,4 olduğunu söyledi.

Türkiye'de sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışının da 2018'de 208 milyon metreküpe ulaştığını ifade eden Hotoğlu, "Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal gazın ekonomik ve çevreci özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, doğal gaz Türkiye için karayolu taşımacılığında yakıt olarak en iyi seçim. Denizcilik sektörü de düşünüldüğünde doğal gazın ulaştırmada yakıt olarak Türkiye için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum." diye konuştu.