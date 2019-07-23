Mavi rengin tüm tonlarıyla kombinler Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, denizin ve gökyüzünün huzur veren rengi mavinin farklı tonları ile kombinlerde değişik alternatifler sunuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, güven, sorumluluk, dürüstlük ve sadakati temsil ettiği söylenen mavi, birbirinden farklı tonlarıyla, kıyafetlerden ev dekorasyonuna kadar en çok tercih edilen renklerin başında geliyor.

Çok açık gri-mavi bir ton olan Marie Antoinette mavisi, ismini Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin göz renginden alıyor. Zamanında özellikle gözlerinin renginde kıyafetler giymeyi tercih eden kraliçenin, Versay Sarayı'ndaki odasının da bu tonda bir mavi olduğu biliniyor.

Çok açık bir ton olsa da oldukça göz alıcı olan Marie Antoinette mavisi, kıyafet kombinlerinin en çok tercih edilen tonlarından biri olarak dikkati çekiyor. Özellikle kırık beyazlar, uçuk gri, eflatun gibi renklerle bu rengi kombinlemek mümkün oluyor.

Mavinin çok parlak bir tonu olmayan güvercin mavisi, rengini adı üzerinde güvercinlerden alıyor. Özellikle bej, kese kağıdı ya da gri gibi nötr renklerle kombinlemek için ideal olan bu renkle daha sıcak bir görüntü yaratmak isteyenler ise erguvan, eflatun, patlıcan moru, kahverengi, tarçın, kiremit kırmızısını tercih edebiliyor.