Maximiles Business ile ticari harcamalar mile dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, ticari işletmelerin ihtiyaçlarına özel tasarladığı Maximiles Business Kart ile şirket harcamalarıyla mil kazanma ve kazanılan millerle uçak bileti alabilme imkanı sağlıyor.

Bankanın açıklamasına göre, Maximiles Business Kart sahipleri sayıları 300 bini aşan Maximum üye kuruluşunda 12 aya varan taksitlerle ödeme yapabiliyor, tüm harcamalarında MaxiMil kazanıp, biriken MaxiMiller ile uçak bileti alabiliyor. Söz konusu kartta tüm havayollarında geçerli olmak üzere yurt içinde 1 MaxiMil, 1 lira değerinde.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yaklaşık on yıldır Maximiles Kart ile müşterilerinin bireysel harcamalarını mille ödüllendirdikleri ve uçak bileti kazandırdıkları uçuş programlarının kapsama alanını ticari müşterilerini de içerecek şekilde genişlettiklerini bildirdi.

Maximiles Business ile müşterilerinin ticari harcamaları karşılığında MaxiMil ve MaxiPuan kazanarak daha kolay uçacaklarını veya işletmelerinin uçak bileti maliyetlerini azaltma yönünde önemli bir ayrıcalığa sahip olacağını kaydeden Sezen, şu değerlendirmelerde bulundu: