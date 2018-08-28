May: AB'den anlaşmasız çıkış dünyanın sonu değil

Elif Varan / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmasının kötü bir anlaşmadan daha iyi olduğunu belirterek bunun dünyanın sonu olmadığını belirtti.

May, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmanın kolay olmadığını, buna karşın yine de başarılı bir Brexit olabileceğini belirtti.

