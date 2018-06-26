May: Brexit ayrıntılarını AB zirvesi sonrası ortaya koyacağız

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit konusundaki ayrıntıları, 28-29 Haziran'daki Avrupa Birliği (AB) zirvesinden sonra ortaya koyacaklarını açıkladı.
Londra'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşen May, ülkesinin, AB ile gelecekteki ilişkisi için vizyon konusunda daha ayrıntılı bilgiyi AB zirvesinden sonra ortaya koyacaklarını belirtti.
Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan May'in Tusk'a şu ana kadar yapılan müzakerelerde sağlanan ilerlemeyi tartışmayı dört gözle beklediğini ve AB zirvesi sonrasında daha ayrıntılı bir politika belgesi ortaya koyacaklarını vurguladı.
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