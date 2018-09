May: Brexit için bir anlaşmaya varmayı başarmaya yakınız

Celal Sönmez / Londra, 19 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin (AB) düzenli bir Brexit üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını vurguladı.

Alman gazetesi Die Welt'e yazan May, AB Komisyonu'nu bir anlaşma olabilmesi için, pozisyonunu geliştirmesi konusunda uyardı.

Birleşik Krallık'ın 2019 Mart ayında AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasından kaçınmak için her iki tarafın da iyi niyet göstermesi gerektiğine işaret eden May, "Gelecekte yakın bir ilişki kurmak için, zorunlu olan düzenli bir geri çekilmeyi başarmaya yaklaşıyoruz. Başarılı bir sonucu varmak için, Birleşik Krallık pozisyonunu geliştirme ve AB'nin de aynısını yapmasına gereksinim var" dedi.

May yazısında, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında, ya da Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında fiziki bir sınırın, İrlanda adasında barış ve istikrar için risk oluşturacağı uyarısı da yaptı.