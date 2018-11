May Brexit sonrası için iş dünyası danışma konseyleri oluşturdu

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş konseyi oluşturdu.

Yapılan açıklamada, her konsede iş dünyasından iki üyenin yer alacağı ve toplam 10 üyenin bulunacağı belirtildi.

May de konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yeni konseylerden bize İngiltere'nin geleceğini şekillendirirken işletmelerin karşı karşıya oldukları fırsatlar ve zorluklar konuunda tavsiyelerde bulunmalarını istedik" dedi.