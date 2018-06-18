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May: Brexit sonrası sağlık harcamaları 20 milyar sterlin artacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 08:52 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi.
The Guardian'ın haberine göre May, sağlık hizmetleri için harcamaların 2023-2024 dönemine kadar yıllık 20 milyar sterlin artırılması sözü verdi.
May, "2023-2024'te sona erecek beş yıllık dönemde, Ulusal Sağlık Servisi bu yıla göre 20 milyar sterlin daha fazla alacak. Avrupa Birliği üyeliği için artık harcamayacağımız paranın sağladığı avantajı kullanacağız" dedi.

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