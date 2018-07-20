May Kuzey İrlanda ile bir sınırı kabul etmeyecek

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırı ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bir sınırı kabul etmeyeceğinin mesajını verdi.
May'in bugün Belfast'ta yapacağı konuşmada da AB'nin Kuzey İrlanda'da AB kurallarını ve düzenlemelerinin geçerli olmaya devam etmesi önerisini eleştirmesi bekleniyor.
AB'nin önerisi kabul edilir ise İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki İrlanda Denizi AB - Birleşik Krallık sınırı olacak.
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