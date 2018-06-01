Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek." ifadelerini kullandı.
Haziran ayında yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de 71 bin ihracatçının temsilcisi olan ve 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan TİM olarak ihracatımızı ivmeli bir performansla artırmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için ter dökerek bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırıyoruz. Genel Kurul ile 10 yıldır ülkem adına ve ihracatçılarımız adına onur ve şerefle yürütmüş olduğum TİM Başkanlığı görevimi devredeceğim. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki, yeni seçilecek TİM Başkanımız da önümüzdeki aylarda nice rekorları açıklamaya devam edecek." diye konuştu.
Büyükekşi, Mayıs ayı ihracatına paritenin etkisinin pozitif yönlü olarak 346 milyon dolar olduğunu, bunda özellikle avro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olmasının etkili olduğunu belirtti. Son dönemde döviz kurları üzerinde ciddi bir spekülatif ortam oluştuğuna da değinen Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Türk Lirası çok hızlı bir değer kaybı süreci yaşadı. İhracatçılar olarak döviz kurlarında bu denli yüksek oynaklığın olmamasını arzuluyoruz. İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek. Türkiye olarak ihracatta rekorlar kırdığımız, açıklanan yeni yatırım teşvikleriyle ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımız bir ortamdayız. Büyümede de benzer şekilde birçok ülkeyi geride bıraktık. Tam da bu dönemde döviz kurlarında yaşanan bu gelişmeler son derece manidar. Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle asla bağdaşmıyor. Beklentimiz ekonomimiz üzerinde bu denli spekülatif hareketlere girenlere bu fırsatın bir daha verilmemesi yönünde."
Büyükekşi, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçime ilişkin olarak “Umuyoruz ki kardeşçe ve huzurlu bir ortamda bu önemli seçimleri tamamlayarak önümüze bakacağız. Ülke olarak belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte istikrarlı bir ekonomik ortamda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu. 2015 yılındaki başlattıkları İNOVATİM ve Girişim Evleri projelerini başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:
"140 üniversiteden 2 bin kişilik dev İNOVATİM kadromuzla inovasyon bilincini tüm gençlerimize yayıyoruz. İTÜ’de bulunan ekibimizin oluşturduğu ROV takımımız, geliştirdikleri su altı robotunu Antartika’da bulunan Türk bilim adamlarına hizmet etmesi için gönderiyorlar. Yine İstanbul’daki İNOVATİM’lilerin oluşturduğu STARSAT takımı geliştirdiği bir model uyduyla NASA’nın organize ettiği CANSAT yarışmasına giderek ülkemizi temsil edecek. ODTÜ’de bulunan Formula takımı ekibimiz ürettiği Formula aracıyla temmuzda İtalya’da Formula Student yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Ekibimizin bir sonraki amacı bu aracı elektrikli hale getirmek. Yine Türkiye’de girişimciliğin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Denizli’de başlattığımız Girişim Evleri’ne Bursa, Konya, Mersin, Trabzon, Edirne ve Erzurum’u ekledik. Önümüzdeki dönemde de Ankara ve Kocaeli ile birlikte İstanbul’da ikinci şubemizi açıyoruz. Bugün itibariyle Girişim Evlerimiz bünyesinde 642 girişimcimiz bulunuyor. Geçen sene bu girişimcilerimiz ihracata 37 milyon TL’lik katkıda bulundu. İNOVATİM ekibimizin ve Girişim Evlerimizin gelecekte göğsümüzü kabartacak daha birçok başarıya imza atacaklarından hiçbir şüphemiz yok."
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