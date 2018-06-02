FİNANS

Mayıs ayı ihracat rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Sakarya'da, mayıs ayı ihracatı 425 milyon 415 bin dolar olarak gerçekleşti - SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "İş dünyası olarak daha büyük çaba ile Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım alanlarında katma değer artırıcı çalışmalara ağırlık vereceğimize inanıyorum"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'dan mayıs ayında 425 milyon 415 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladığını, buna göre mayıs ihracatının yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olduğunu anımsattı.

En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'nın toplam 26 sektörde 146 ülkeye ürün pazarladığını aktaran Altuğ, "Sakarya mayıs ayı ihracatı, 425 milyon 415 bin dolar olarak gerçekleşirken önceki aya göre yüzde 11, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,61 azaldı. Kümülatif kıyaslamaya bakıldığında, bir önceki yılın ocak mayıs dönemi 5 aylık ihracatı 2 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2018 yılı ilk beş aylık kümülatif de yüzde 10,7 artışla 2 milyar 447 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

- "Her durumda ihracatımızı artırmamız gerekiyor"

Dünyanın küresel ve bölgesel anlamda ekonomik ve siyasi kriz sürecinden geçtiğini vurgulayan Altuğ, buna rağmen Türk iş dünyasının bu tür çalkalanmalarda da üretme odaklı olduğunun altını çizdi.

Altuğ, her durumda üretmenin gerekli olduğuna değinerek, "Her durumda ihracatımızı da artırmamız gerekiyor. Sakarya iş dünyası kapasite olarak, azim ve inanç olarak ihracatta ilk 5 hedefimize ulaşacak güçteyiz. Bu yüzden iş dünyası olarak daha büyük çaba ile Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım alanlarında katma değer artırıcı çalışmalara ağırlık vereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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