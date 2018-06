Mayıs ayı ihracatı yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara çıktı (2)

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Türkiye'nin Mayıs ayı ihracat rakamları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla, Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Menderes Tekstil Fabrikası'nda açıklandı. Büyükekşi, TİM verilerine göre Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara yükseldi. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ihracat ve büyüme gibi verilerde 2017 yılını rekorlarla kapattıklarını söyledi. Toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ihracatçı birlikleri başkanları katıldı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM verilerine göre Mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artışla yaklaşık 14 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat ise Mayıs'ta yüzde 3.8 artarak 10.5 milyon ton oldu. İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son 1.5 yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayısta en fazla ihracatı yine otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken, en büyük pazarlarımız olan Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'ya ihracatta artış kaydedildi. Mayıs ihracatına parite etkisi ise pozitif yönlü şekilde 346 milyon dolar oldu dedi. Türkiye'de 71 bin ihracatçının temsilcisi olan ve 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan TİM olarak ihracatı ivmeli bir performansla artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Büyükekşi, Ülkemiz için ter dökerek bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırıyoruz. Genel kurul ile 10 yıldır ülkem adına ve ihracatçılarımız adına onur ve şerefle yürütmüş olduğum TİM Başkanlığı görevimi devredeceğim. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki, yeni seçilecek TİM başkanımız da önümüzdeki aylarda nice rekorları açıklamaya devam edecek diye konuştu. REKORLAR DÖNEMİNDE DÖVİZDEKİ GELİŞMELER MANİDAR Büyükekşi, Mayıs ayı ihracatına paritenin etkisinin pozitif yönlü olarak 346 milyon dolar olduğunu, bunda özellikle euro, dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olmasının etkili olduğunu kaydetti. Son dönemde döviz kurları üzerinde ciddi bir spekülatif ortam oluştuğuna da dikkati çeken Büyükekşi şöyle devam ettiTürk lirası çok hızlı bir değer kaybı süreci yaşadı. İhracatçılar olarak döviz kurlarında bu denli yüksek oynaklığın olmamasını arzuluyoruz. İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek. Türkiye olarak ihracatta rekorlar kırdığımız, açıklanan yeni yatırım teşvikleriyle ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımız bir ortamdayız. Büyümede de benzer şekilde birçok ülkeyi geride bıraktık. Tam da bu dönemde döviz kurlarında yaşanan bu gelişmeler son derece manidar. Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle asla bağdaşmıyor. Beklentimiz ekonomimiz üzerinde bu denli spekülatif hareketlere girenlere bu fırsatın bir daha verilmemesi yönünde. OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU Mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörünün yaptığını ifade eden Büyükekşi, Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 oldu. Bu sektörü 1.49 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1.46 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65.8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 44.3 ile savunma ve havacılık sanayi ve yüzde 25.8 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında tarım ihracatı yüzde 13,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 3,3 azaldı dedi. 154 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT ARTTI İhracat pazarlarına bakıldığında mayıs ayında 154 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını belirten Büyükekşi, şunları söylediEn fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 10.2, İngiltere'ye yüzde 13, İtalya'ya yüzde 23.8, İspanya'ya yüzde 51.8 ve Fransa'ya yüzde 20.3 artış kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 56 ile Rusya'ya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında Mayıs ayında AB'ye ihracat yüzde 18.8 artarken, AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 51.6 oldu. Afrika'ya ihracat yüzde 27.7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 14.1 artarken, Orta Doğu'ya yüzde 6.7, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 9.9 azaldı. DENİZLİ İHRACATI YÜZDE 19.7 ARTTI Mayıs'ta 52 il ihracatını artırırken, 28 ilde ise ihracatın gerilediğini ifade eden Büyükekşi, En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatları şu şekilde oldu; İstanbul 6.2 milyar dolar, Bursa ve Kocaeli 1.2 milyar dolar, İzmir 833 milyon dolar ve Ankara 685 milyon dolar. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını yüzde 27.9 ile Ankara gerçekleştirdi. İhracat rakamlarının açıklandığı ve en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında olan Denizli ise ihracatını mayısta yüzde 19.7, yılın ilk beş ayında ise yüzde 20.4 artırdı dedi. Büyükekşi, konuşmasının sonunda, 24 Haziran'da yapılacak genel seçime de değinip, Umuyoruz ki kardeşçe ve huzurlu bir ortamda bu önemli seçimleri tamamlayarak önümüze bakacağız. Ülke olarak belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte istikrarlı bir ekonomik ortamda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inancımız tam diyerek sözlerini tamamladı. BAKAN ZEYBEKCİ, İHRACAT REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEK Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ihracat ve büyüme gibi verilerde 2017 yılını rekorlarla kapattıklarını söyledi. Bakan Zeybekci, Yıl sonunda dedik ki; 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız. Elhamdülillah rekor kırıyoruz, bu ay da ihracatçılarımızın yüksek performansı, çalışan kardeşlerimizin katkısı, mühendisi, işçisi, tasarımcısı muhasebecisi ve şoförüyle topyekün seferberlikle her ay ihracattaki rekor sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bugün de o zirvelerden birini yaşıyoruz. TÜİK Nisan ayı rakamlarını dün (perşembe) açıkladı. Yıllık ihracatımız 162.4 milyar dolara ulaştı. Bugün de TİM'in Mayıs istatistiklerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 12.2 arttı. Her ay rekor sözü vermiştik. Her ay rekora devam. Durmak yok ihracata devam. Mayıs ayı ihracatımız TİM rakamlarına göre 13 milyar 956 milyon dolar ama bizim 'ihrakiye' dediğimiz rakamlar da bugün akşam belirlenmiş olup yarınki rakamlarımız 14 milyar doların üzerinde ve böylelikle 162 milyar dolarlık rakamı geçmiş olacağız dedi. ASLOLAN REEL SEKTÖRDÜR Bakan Zeybekci, reel sektörün gelecek dönemde yıllardır görülmeyen üretim ve yatırım hareketliliği içine gireceğini ifade ederek, Eldeki tüm veriler bunu işaret ediyor. Finans piyasalarındaki spekülasyonların ne kadar suni olduğunu bu rakamlarla daha iyi anlaşılıyor. Büyüme ve ihracat rakamlarımız belli, büyüme beklentilerimiz de belli. 11 Haziran'da açıklanacak, ilk çeyrek büyümemiz yüzde 7.5'lar seviyesinde olacak. Kapasite kullanım oranları yatırım teşvikleri, sanayi üretim endeksi, ihracatçıların satın alma anketlerine baktığımızda 2018 yılının tamamında büyümeyle ilgili varacağımız noktaları görüyoruz. Her şey aslına varır. Ekonominin aslı da kur değildir. Kur etkindir, algı olarak hassasiyeti olan bir konudur ama reel ekonomi, ekonominin gerçeğidir, aslıdır. Asıl olan reel ekonomidir, buradaki performanstır. Yıl sonu büyümesinde ihracat ve özel sektör en büyük payı almaya devam edecek. Seçim öncesi tüm karalama kampanyalarına, tüm felaket tellallarına, dışarıdaki manipülatörler ve içeriye yerleşmiş spekülatörlerin beklenti, istek ve taleplerine rağmen, yaratılmaya çalışılan kara propagandaya rağmen reel sektörümüz dimdik ayakta, sadece ayakta durmuyor koşarak yol alıyor diye konuştu. TİCARET SAVAŞLARI Konuşmasında dünya piyasalarının bugün ABD'nin Kanada, Meksika ve AB'ye çelik ve alüminyumda gümrük vergisi uygulamasını başlatması nedeniyle çalkalandığını, liderlerin artık ticaret savaşlarını kolayca telaffuz ettiğini ifade eden Bakan Zeybekci, Dün, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında yaptığım konuşmada, 'Cam sarayda yaşayanlar komşularının, başkalarının penceresini taşlamasınlar, sonuçlarına katlanırlar' dedim. Dünya maalesef belirli yerlerde, gelişmiş ekonomilerde sıkıntılı bir döneme girmenin işaretlerini veriyor. ABD'nin artıracağı vergilerden Türkiye'deki sektörler de etkilenecek, ancak diğer coğrafya ve ülkelerden daha az bir etkilenme görülecek. Çelikçilerimiz ve metalcilerimiz, ürün çeşitliliğine giderek, nitelik değiştirerek bu performanslarını çok daha fazla artırarak yollarına devam edecekler dedi. Konuşmaların ardından Bakan Zeybekci, Güney ilçesine geçip, selden zarar gören yerlerde inceleme yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.