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Mayıs ayı üretici ve market fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - Ramazanın ilk yarısında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla elma, kuru kayısı, maydanoz, karpuz, kırmızı mercimek, süt, kuru fasulye, kabak, kuru incir, sivri biber ve marulda oluştu. Üretici fiyatları marketlere yansımadı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın ilk yarısında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla elma, kuru kayısı, maydanoz, karpuz, kırmızı mercimek, süt, kuru fasulye, kabak, kuru incir, sivri biber ve marulda oluştuğunu belirterek, "Üretici fiyatları marketlere yansımadı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ramazan ayının ilk yarısı ile mayıs ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.

Ramazan ayında, marketlerde kuru kayısı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatlarının değişmediğine işaret eden Bayraktar, "Markette fiyat düşüşü yüzde 7,35 ile en fazla kuru üzümde meydana geldi. Bunu yüzde 7,06 ile kuru incir, yüzde 4,01 ile maydanoz, yüzde 3,92 ile domates, yüzde 3 ile kaşar peyniri, yüzde 2,77 ile fındık içi, yüzde 2,56 ile tereyağı, yüzde 1,17 ile salatalık izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 75,73 ile havuçta görüldü. Bunu da yüzde 25,99 ile limon, yüzde 25,63 ile patates, yüzde 19,11 ile yeşil soğan, yüzde 18,89 ile kuru soğan, yüzde 16,41 ile sivri biber, yüzde 13,66 ile elma, yüzde 9,30 ile patlıcan takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ramazanın ilk yarısında üretici fiyatlarında, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatında değişim olmadığına dikkati çekerek, çileğin yüzde 13,10 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu bildirdi.

Üretici fiyatlarında çilekteki düşüşü, yüzde 11,11 ile domates, yüzde 8,20 ile salatalık, yüzde 7,14 ile kabak ve maydanozun izlediğini aktaran Bayraktar, "Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 53,85 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 40 ile patates, 39,34 ile sivri biber, yüzde 26,32 ile kuru soğan, yüzde 22,22 ile limon, yüzde 14,46 ile patlıcan ve yüzde 14,13 ile yeşil soğan takip etti." bilgisini paylaştı.

- "Üretici fiyatları marketlere yansımadı"

Bayraktar, ramazanın ilk yarısında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla elma, kuru kayısı, maydanoz, karpuz, kırmızı mercimek, süt, kuru fasulye, kabak, kuru incir, sivri biber ve marulda oluştuğuna dikkati çekerek, üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını vurguladı.

Aylık fiyat değerlendirmesinde de mayısta marketteki 37 üründen 2'sinde fiyatın değişmediğini, 23'ünde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, üreticilerde ise 29 ürünün 9'unda fiyatın değişmediğini, 14'ünde fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi. Bayraktar, nisan ayına göre mayısta fiyatı en fazla artan ürünün marketlerde havuç, üreticide ise patates olarak kaydedildiğini, fiyatı en fazla düşen ürünün de marketlerde kuru incir, üreticilerde domates olduğunu kaydetti.

Bayraktar, mayısta market fiyatlarında, nisan ayına göre pirinç ve toz şekerde değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 13,86 ile en fazla kuru incirde meydana geldiğini, en fazla fiyat artışının ise yüzde 84,29 ile havuçta görüldüğünü belirtti.

Üretici fiyatlarına bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içinde değişim olmadığını ifade eden Bayraktar, 6 ürünün fiyatında azalma,14 ürünün fiyatında artış gerçekleştiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB üretici ve market fiyatları

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