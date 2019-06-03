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Mayıs ayında ihracatta yüzde 11,46 artış

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemine(GTS) göre mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemine(GTS) göre mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakaan Pekcan, dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını, mayıs ayında da yeni bir rekor kırıldığını kaydetti. Bakan Ruhsar Pekcan, dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerinin ve antrepolarının ticaretini de yansıtan GTS verilerine göre mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Böylece Türkiye, ihracatta mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı" dedi.
Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 5 ayında ihracatın ise yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Pekcan, Mayıs'ta ithalatın da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 78,11 AZALDI
Bakan Pekcan, Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 düzeyinde azalarak, 1 milyar 774 dolara gerilediğini bildirdi. Pekcan, "Geçen yılın Mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.
2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, "Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır" şeklinde konuştu.
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90,5
Bakan Pekcan, geçen yılın Mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Mayıs ayında yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıkladı. Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktığını ifade etti. Mayıs ayında TL ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde TL ile yapılan dış ticaretin toplamı 11 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bakan Pekcan, bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5,37 oranında artıran Türkiye’nin aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise yüzde 8,88 artış yakaladığını söyledi. Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.
'İHRACATÇILARIMIZDAN BAYRAM HEDİYESİ'
Bakan Pekcan, son dönemde finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatın önemli bir ivme yakaladığına dikkat çekti. Pekcan, şunları kaydetti:
"İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayıs’ta AB’ye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan, ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde 13,9, Meksika’ya yüzde 20,9, Çin’e yüzde 2,6 oranında artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz."

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