Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı

Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

- En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıYer fıstığı 24,68Limon24,34Umreye gidiş ücreti20,76Havuç18,91Tavuk eti 15,82Portakal14,41Sigaralar9,10Otomobil (dizel)7,99Takım elbise (erkek için)6,42Beyaz peynir6,04Süt5,97Ayakkabı (çocuk için)5,75Etek5,63Bilgisayar5,30Ekmek5,24Maden suyu ve sodası5,14Şehirler arası otobüs ücreti4,99Pantolon (erkek için)4,57Pijama (çocuk için)4,27Fındık içi4,06Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: