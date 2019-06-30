Mayısta 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayıs ayında 755 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 83 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 olarak gerçekleşti.

