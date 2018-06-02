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Mayısta en fazla ıspanağın fiyatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 24,83 ile ıspanak oldu - Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 38,15 ile sivri biber olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 24,83 ile ıspanak olduğu bildirildi.

İTO tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mayıs 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin, fiyatları ve değişim oranları açıkladı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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- Mayıs ayında ıspanağın fiyatı yüzde 24,83 arttı

Mayıs ayında, yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan ıspanak, yüzde 24,83 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 20,22 ile soğan, yüzde 17,82 ile bakla, kadın giyimi grubundan yüzde 17,08 ile kadın bluzu ve yüzde 16,53 ile fuel-oil oldu.

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- Sivri biber yüzde 38,15 ucuzladı

Aynı dönemde yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber, yüzde 38,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 32,82 ile erik, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 31,41 ile maç giriş bilet ücreti, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 22,55 ile taze fasulye ve yüzde 20,10 düşen bezelye oldu.

Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleri Değişim (%) Ispanak 24,83 Soğan 20,22 Bakla 17,82 Limon 14,86 Sivri biber -38,15 Erik -32,82 Taze fasulye -22,55 Bezelye -20,10 Salatalık -10,71 Kabak -10,10 Domates -9,23 Patlıcan -8,02 İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler Değişim (%) Bluz-kadın 17,08 Fuel-oil 16,53 Etek-kadın 15,00 Takım elbise-erkek 12,45 Makyaj malzemesi 12,27 Çarşaf 12,12 Elbise-kadın 12,03 Tayyör-kadın 10,31 Pantolon-erkek 9,28 Maç giriş bileti ücreti -31,41

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