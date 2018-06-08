FİNANS

Mayısta en fazla reel getiri dolardan

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, mayısta en fazla reel getiri dolardan elde edildi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, mayıs ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,51 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,86, avro yüzde 1,24 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 2,70, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,06 ve avro yüzde 3,40 oranında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0,62, DİBS yüzde 4,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,99 kayba neden oldu.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,20 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,67 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,36 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,29 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araç olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok avro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,69 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolar finansal yatırım araçları mayıs TÜİK

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