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Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 52,64 ile sivri biber olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın mayıs ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Mayıs 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 97'sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü. 107 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

- Sigaranın fiyatı arttı, sivri biber ucuzladı

Mayıs ayında gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler grubunda yer
alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 22,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren
ürün oldu.

Sigarayı, yine gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve
grubunda yer alan yüzde 21,56 ile tuzlu fıstık, ulaştırma harcamalarından yüzde
20,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde
16,66 ile tavuk, yüzde 15,35 ile limon, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları
grubundan yüzde 12,38 ile maç giriş bilet ücreti izledi.

Söz konusu dönemde gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alan
sivri biber yüzde 52,64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yine aynı gruptan yüzde 33,90 ile soğan, yüzde
28,48 ile erik, yüzde 28,05 ile bezelye, yüzde 26,23 ile kabak ve yüzde 25,54 ile
salatalık olarak sıralandı.

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (%) Artan Limon 15,35 Muz 7,17 Elma 6,50 Azalanlar Sivri biber -52,64 Soğan -33,90 Erik -28,48 Bezelye -28,05 Kabak -26,23 Salatalık -25,54 Taze fasulye -24,91 Kıvırcık salata -17,91 Domates -16,01 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Balık 10,42 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünleri Değişim (%) Filtreli sigara 22,22 Tuzlu fıstık 21,56 Şehirler arası otobüs bilet ücretleri 20,73 Tavuk 16,60 Maç giriş bilet ücretleri 12,38 Dini harcamalar 11,38

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