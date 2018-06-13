FİNANS

Mayısta küresel petrol arzı yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

IEA'ya göre, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 276 bin varil artışla 98 milyon 700 bin varil oldu

Küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 276 bin varil artarak, 98 milyon 700 bin varil olarak gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla günlük 50 bin varil artarak 31 milyon 690 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 930 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 38 milyon 620 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Mayısta OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Nijerya ve Venezuela'da yaşandı. Nijerya'da günlük petrol üretimi yaklaşık 120 bin gerileyerek 1 milyon 470 bin varile indi. Venezuela'da ise günlük petrol üretimi yaklaşık 50 bin varil düşerek 1 milyon 410 bin varil oldu.

Geçen ay OPEC içinde Suudi Arabistan ve Irak günlük petrol üretimlerini arttırdı. Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 100 bin varil artırıp 10 milyon 20 bin varile, Irak da günlük petrol üretimini 60 bin varil yükselterek 4 milyon 470 bin varile çıkardı.

Ayrıca, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre 276 bin varil artışla günlük 98 milyon 700 bin varil düzeyine ulaştı.

- Küresel petrol talebi

IEA'nın tahminlerine göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 100 bin varili bulacağı belirtilirken, 2019 yılı için küresel petrol talebinin ise günlük 100 milyon 560 bin varil olacağı öngörülüyor.

Günlük bazda talepte 34 milyon 600 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varil ile Avrupa izliyor.

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brent petrol EIA OPEC petrol piyasaları Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)

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