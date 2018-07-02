MB 1.5 milyar dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, 1.5 milyar dolar tutarında, bir hafta vadeli, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 17.75, dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.
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