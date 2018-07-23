MB 1.5 milyar dolarlık TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Merkez Bankası, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 17.75, dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.

