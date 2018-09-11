MB 1.5 milyar dolarlık TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 19.25, dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.
Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum