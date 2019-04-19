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MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64’ten yüzde 16.23’e yükseldi.

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64’ten yüzde 16.23’e yükseldi.
Merkez Bankası’nın her ay 54’ü finansal sektör, 11’i reel sektör, üçü ise profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;
- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki 1.2’den 0.6’ya geriledi.
- Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21.4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17.6 milyar dolara geriledi.
- 2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.06 lira iken, bu anket döneminde 6.20 liraya yükseldi.
- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.3 lira iken, bu anket döneminde 6.43 liraya yükseldi.
- TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminegöre değişmeyerek yüzde 24 oldu.
- 2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.54 iken, bu anket döneminde yüzde 1.61’e yükseldi.
- Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.11 ve yüzde 1.12 oldu.
- Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.88 oldu.
- 2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17 olasılıkla yüzde 14 -14.99 aralığında, yüzde 27.1 olasılıkla ise yüzde 15 -15.99 aralığında artacağı öngörüldü.
- Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21.1 olasılıkla yüzde 10 -10.99 aralığında ve yüzde 29.8 olasılıkla ise yüzde 12 -12.99 aralığında artacağı öngörüldü.
- Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 14.8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9.0 - 9.99 aralığında, yüzde 19.4'ünün beklentilerinin yüzde 10 -10.99 aralığında, yüzde 18.3'ünün beklentilerinin ise yüzde 12 -12.99 aralığında olduğu gözlendi.
- BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23.39’dan bu anket döneminde yüzde 23.92’ye yükseldi.
- 2019 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22.59, 22.21, 21.52, 20.20, 18.54 ve 15.49 oldu.
- Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.69’dan, bu anket döneminde yüzde 17.49’a yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14.90 ve yüzde 16.25 oldu.
- TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24, 23.16, 21.46, 19.33 ve 15.83 oldu.

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