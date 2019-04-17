MB Banka Meclisi'nin iki üyesi 1 Mayıs'ta değişiyor

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliklerine 1 Mayıs itibarıyla, Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş seçildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankamızın 15 Mart 2019 tarihli Genel Kurulunda Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Sayın Hayrettin Demircan ve Sayın Ahmet Keçeci’nin görevlerine başlayamayacak olmaları nedeniyle söz konusu üyeliklere, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren görev yapmak üzere, Bankamız Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden Sayın Başak Tanınmış Yücememiş ve Sayın Mehmet Aktaş’ın seçilmeleri Banka Meclisince kararlaştırılmıştır" denildi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti