MB - Bankalardaki toplam mevduat 1.99 trilyon liraya yükseldi

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Bankalardaki toplam mevduat, 14 Aralık itibarıyla 1 trilyon 992.7 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektörü toplam mevduatı bir önceki hafta 1 trilyon 973.9 milyar lira düzeyindeydi.

Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre aynı dönemde;

- Bankalararası dahil toplam mevduat, 2 trilyon 82.5 milyar liradan 2 trilyon 97 milyar liraya çıktı.

- Bankacılık sektörü TL mevduatları, 1 trilyon 23.6 milyar liradan 1 trilyon 41.2 milyar liraya yükseldi.

- Bankacılık sektörü yabancı para mevduatları, 950.3 milyar liradan 951,5 milyar liraya çıktı.

- Bankacılık sektörü toplam mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 0.95 arttı.

- Bankacılık sektörü toplam mevduat (bankalar arası dahil) bir önceki haftaya göre yüzde 0.70 arttı.

- Bankacılık sektörü TL mevduatları bir önceki haftaya göre yüzde 1.72 arttı.

- Bankacılık sektörü yabancı para mevduatları bir önceki haftaya göre yüzde 0.13 arttı.

- Bankacılık sektörü toplam mevduat yıl sonuna göre yüzde 20.71 arttı.

- Bankacılık sektörü toplam mevduat (bankalar arası dahil) yıl sonuna göre yüzde 20.97 arttı.

- Bankacılık sektörü TL mevduatları yıl sonuna göre yüzde 10.36 arttı.

- Bankacılık sektörü yabancı para mevduatları yıl sonuna göre yüzde 34.52 arttı.

