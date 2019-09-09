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MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 14.42’den yüzde 13.96'ya gerilerken, dolar kuru beklentisi 5.9 liradan, 6.0 liraya yükseldi.

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 14.42’den yüzde 13.96'ya gerilerken, dolar kuru beklentisi 5.9 liradan, 6.0 liraya yükseldi.
Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerine göre;
- Eylül ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.46 iken, bu anket döneminde yüzde 1.49 oldu.
- Ekim ayı TÜFE beklentisi bir değişim göstermeyerek yüzde 1.93’de sabit kaldı.
- Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.17 oldu.
- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.42 iken, bu anket döneminde yüzde 13.96’ya geriledi.
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.77 iken, bu anket döneminde yüzde 12.21 oldu.
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.27 ve yüzde 10.17 oldu.
- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 5.9 lira iken, bu anket döneminde 6.0 liraya yükseldi.
- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.27 lira ve 6.35 lira oldu.
- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6.7 milyar dolarken, bu anket döneminde 5.9 milyar dolara geriledi.
- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16.9 milyar dolar ve 16.3 milyar dolar oldu.
- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0.02’lik büyümeden, bu anket döneminde yüzde 0.01 büyümeye geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2.6 oldu. (Grafik)

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