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MB - Cari işlemler Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermiştir" denildi.
Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur." denildi ve şu bilgiler verildi:
- Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 430 milyon dolar artarak 4 milyar 585 milyon dolara yükseldi.
- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar artarak 3 milyar 297 milyon dolara yükseldi.
- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon dolar artarak 665 milyon dolara yükseldi.
- İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon dolar artarak 138 milyon dolara yükseldi.
- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolara geriledi.
- Portföy yatırımları 97 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon dolar ve 391 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.
-Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 mliyar 410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, Genel Hükümet 2 milyar 250 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.
- Diğer yatırımlarda 634 milyon dolar net giriş oldu.
- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 1 milyar 704 milyon dolar ve 1 milyar 619 milyon dolar net arttı.
- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon dolar ve 102 milyon dolar ve 43 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
- Resmi rezervler Temmuz’da 3 milyar 156 milyon dolar arttı.

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